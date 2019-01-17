В Сирии из-за непогоды отменили занятия в школах

Продолжающаяся в Сирии непогода привела к отмене занятий во всех школах провинции Дамаск и переносу экзаменов в ряде университетов, однако порты уже открыты для навигации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В среду на Дамаск обрушился очередной циклон, принесший с собой редкое для сирийской столицы явление – снегопад. К утру четверга снег прекратился, однако усилился ураганный ветер, скорость которого достигает 45 километров в час.

Местная газета al-Watan сообщила, что намеченные на четверг экзамены не состоятся в университете Дамаска и во всех вузах провинции Сувейда на юге Сирии.

В свою очередь департамент образования провинции Дамаск объявил о выходном дне во всех школах провинции, коих насчитывается около 1100, в связи с погодными условиями.

По данным Государственного управления метеорологии Сирии, из-за снегопада и ливней в среду годовая норма осадков в Дамаске уже превышена. По состоянию на четверг, в сирийской столице выпало 221 мм осадков, в то время как годовая норма составляет 207 мм.