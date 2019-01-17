WSJ: советники рекомендуют Трампу добиваться скорого прекращения бюджетного кризиса

Советники президента США Дональда Трампа в Белом доме рекомендуют ему без промедления добиваться возобновления работы правительства, которая сейчас частично приостановлена. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, несколько сотрудников администрации США полагают, что американский лидер пока не осознает серьезности положения, сложившегося из-за бюджетного кризиса, и "играет с огнем". По их мнению, столь продолжительное отсутствие бюджетных средств может привести к "разрушительным последствиям".

Вместе с тем, некоторые сотрудники Белого дома выступают за то, чтобы президент США проявил настойчивость и не отступал от своих требований. Они полагают, что таким образом администрация со временем сможет добиться поставленной цели.

Согласно последним опросам общественного мнения, американцы пока в большей степени склонны винить в частичной приостановке работы правительства США Трампа, а не его политических оппонентов.

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать на эти цели $5,7 млрд.