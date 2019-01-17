Израильские СМИ раскрыли план Трампа по созданию государства Палестина

Ближневосточный мирный план, разрабатываемый президентом США Дональдом Трампом, предполагает создание палестинского государства на 90% Западного берега реки Иордан и раздел Иерусалима, утверждает израильский телеканал "Решет-13".

Автор материала, известный журналист Барак Равид, ссылается на источник, который присутствовал на закрытом брифинге неназванного американского чиновника, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мирный план Белого дома, который президент Дональд Трамп хочет представить в ближайшие месяцы, предполагает создание палестинского государства на примерно 90% Западного берега со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима", - сказано в сообщении телеканала.

Палестинцы, по его данным, получат вдвое больше земель, чем контролируют сейчас, но исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями и прилегающими районами останется под израильским суверенитетом, как и западная часть города. Под властью израильтян останутся крупные еврейские поселения на Западном берегу, сохранить изолированные поселения, хотя и без права их расширения, и будут должны эвакуировать так называемые "незаконные поселенческие форпосты". Компенсировать потери авторы плана предлагают за счет механизма территориальных обменов, говорится в материале.

"Мирный план Трампа в том виде, в каком его обрисовал на брифинге американский чиновник, выглядит самым удобным для Израиля вариантом за последние два десятка лет", - утверждает телеканал.