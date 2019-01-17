Мы можем кардинально изменить ситуацию, если сумеем избавиться от трех вещей — Никол Пашинян

Предметом жарких дискуссий в правительстве стал проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс», которым предлагается в список предпринимателей и функций, освобожденных от предпринимателей и функций, освобожденных от налога на добавленную стоимость (ст.64 Налогового кодекса) включить также ввоз электромобилей.

В ходе дебатов исполняющий обязанности министра финансов Атом Джанджугазян и председатель комитета по госдоходам Давид Ананян представили свои взгляды и негативныеоценки проекта.Давид Ананян заявил, что 2019 г. - рисковый для бюджетных поступлений, и предложил отложить принятие проекта на один год.Комментируя последствия, премьер-министр Никол Пашинян сказал, что они вернут деньги, которые они теряют сегодня.

«Очевидно, что мы заинтересованы в увеличении количества электромобилей, и этим проектом мы показываем это. Для этого еще нужно пройти некоторые этапы обсуждения, на основании которых правительство может отозвать проект. Пока люди поймут, какой закон был принят,пройдет года два», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

При этом премьер отметил, что в нашей стране скопилось десятки тысяч «скелетов» автомобилей, и это весьма серьезная проблема.

«У меня есть формула, с помощью которой мы можем кардинально изменить ситуацию в нашей стране, если сумеем избавиться от трех вещей. Первое - мусор, который повсюду, второе - лавки, которые тоже повсюду,третье - скелеты автомобилей, которые люди держат в своих дворах десятилетиями».

После обсуждений проект был одобрен.