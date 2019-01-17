Время в Ереване: 11:07:36,   17 Январь

Мы можем кардинально изменить ситуацию, если сумеем избавиться от трех вещей — Никол Пашинян


Предметом жарких дискуссий  в  правительстве  стал проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс», которым предлагается  в список  предпринимателей и функций, освобожденных от  предпринимателей и функций, освобожденных от налога на добавленную стоимость (ст.64 Налогового кодекса) включить  также ввоз электромобилей.

В ходе  дебатов исполняющий обязанности министра финансов Атом Джанджугазян и председатель комитета по госдоходам Давид Ананян представили  свои взгляды и негативныеоценки проекта.Давид Ананян заявил, что 2019 г. -  рисковый для бюджетных поступлений, и предложил отложить принятие проекта на один год.Комментируя последствия, премьер-министр Никол Пашинян сказал, что они вернут деньги, которые они теряют сегодня.

«Очевидно, что мы заинтересованы в увеличении количества электромобилей, и этим проектом мы показываем это. Для этого еще нужно пройти некоторые этапы обсуждения, на основании которых правительство может отозвать проект. Пока люди  поймут, какой закон был принят,пройдет года два», - как  передает Арменпресс, сказал Пашинян.  

При этом премьер отметил, что в  нашей  стране скопилось десятки тысяч  «скелетов»  автомобилей, и это весьма  серьезная проблема.

  «У меня есть формула, с помощью которой мы можем кардинально изменить ситуацию в нашей стране, если сумеем избавиться от трех вещей. Первое - мусор, который повсюду, второе - лавки, которые тоже повсюду,третье - скелеты автомобилей, которые люди держат в своих дворах десятилетиями».

После  обсуждений  проект был одобрен.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации