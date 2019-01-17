СМИ: Ким Чен Ын передал через своего посланника письмо Трампу

Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль во время своего визита в США должен будет передать письмо лидера КНДР Ким Чен Ына, написанное президенту США Дональду Трампу. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По его данным, эмиссар вручит послание в ходе переговоров в Вашингтоне в пятницу. Содержание письма не уточняется.

Во вторник телекомпания CNNсообщила, что в минувшие выходные хозяин Белого дома направил послание Ким Чен Ыну.

По информации газеты The Wall Street Journal, посланник из КНДР прибудет в четверг вечером в Вашингтон для переговоров о возможности денуклеаризации Корейского полуострова и проведении второго в истории саммита лидеров США и КНДР.

.