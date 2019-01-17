Призывы Минздрава Армении возымели эффект, и Число желающих привиться против гриппа в Армении выросло.

По положению на 17-е января, в амбулаториях и поликлиниках было сделано 42 000 прививок против гриппа. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала гендиректор Центра по профилактике заболеваемости Минздрава Армении и руководитель национальной программы по иммунопрофилактике Гаянэ Саакян.

По ее словам, Минздрав Армении приобрел вакцины в расчете на все группы риска – беременных, детей, пожилых, хронических больных и сотрудников медучреждений.

По ее словам, вакцинация проводится против конкретного штамма вирусов. Она подчеркнула, что препарат Тамифлю назначается уже заболевшим лицам, которые госпотализированы. Это средство не является профилактическим.

Министерство здравоохранение Армении сообщило во вторник о втором случае смерти от "свиного гриппа" (H1N1).

Ранее директор Национального центра контроля и профилактики заболеваний Артавазд Ванян сообщил журналистам, что в начале января от гриппа скончалась женщина, которая страдала также рядом хронических заболеваний. "У скончавшегося от легочно-сердечной недостаточности 62-летнего мужчины был выявлен также вирус H1N1, подтип вируса гриппа А. Он обратился за медицинской помощью поздно и находился в одной из больниц Армении в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минздрава.

В пресс-службе министерства отметили, что в республике есть тенденция роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями: по положению на 14 января с диагнозом ОРВИ в поликлиники обратились 1080 человек, лечение в больницах проходят 837 граждан, 95% из которых – дети.

"Специалисты Минздрава установили контроль в школах и дошкольных учреждениях. В рамках "эпидемиологического фильтра" 14 января домой были отправлены были отправлены 499 детей с симптомами ОРВИ", - говорится в сообщении.