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По причине сильной метели трудноптоходим перевал Кети


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 14:00 17-го января в районе Чамбарака, Ташира, Ашоцка, Ахуряна, Артика, Степанавана, Арагаца, Апарана, Талина, Маралика, Вайка, Сисиана, Гориса и Мегри идет снег.

На Мегринском перевале - туман, видимость составляет около 100 м. 
Минтранс Армении сообщает о метели на автодорогах Ашоцка, перевалах Джаджура и Кети, также из-за снежной бури перевал Варденяц закрыт для грузовиков и транспортных средств с прицепом. 

По данным ведомства, с утра четверга
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, остальные межгосударственные  и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении(www.mtcit.am, а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.


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