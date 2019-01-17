По причине сильной метели трудноптоходим перевал Кети

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 14:00 17-го января в районе Чамбарака, Ташира, Ашоцка, Ахуряна, Артика, Степанавана, Арагаца, Апарана, Талина, Маралика, Вайка, Сисиана, Гориса и Мегри идет снег.

На Мегринском перевале - туман, видимость составляет около 100 м.

Минтранс Армении сообщает о метели на автодорогах Ашоцка, перевалах Джаджура и Кети, также из-за снежной бури перевал Варденяц закрыт для грузовиков и транспортных средств с прицепом.



По данным ведомства, с утра четверга

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, остальные межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении( www.mtcit.am , а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.