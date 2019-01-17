Армянское искусство обязательно должно быть представлено здесь: президент Армении Армен Саркисян посетил музей Лувр Абу-Даби

В рамках официального визита в Объединённые Арабские Эмираты президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой Нунэ Саркисян посетил музей Лувр Абу-Даби, который действует с 2017 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Армении, Армен Саркисян с супругой совершил экскурсию по двенадцати выставочным залам музея, где представлена история развития всемирного искусства, с древнейших времён до наших дней, осмотрел экспонаты и произведения искусства. В экспозиции музея представлены также произведения, позаимствованные из знаменитых культурных центров Франции, таких как Лувр, центр Жоржа Помпиду, Версаль, музей Родена, Французская национальная библиотека.

После экскурсии по музею Президент в беседе с журналистами отметил, что получил блестящие впечатления - Лувр Абу-Даби превосходный музей.

«Армянское искусство обязательно должно быть здесь представлено. Руководство музея знает о том, какая прекрасная и своеобразная выставка армянского культурного наследия и традиций организована в Нью-Йоркском музее «Метрополитен», - сказал президент Саркисян и отметил, что у руководства музея Абу-Даби есть желание иметь в своём культурном очаге какой-либо прекрасный армянский экспонат.

Чудесные впечатления получила также госпожа Нунэ Саркисян, которая сказала, что помимо экспозиции музей привлекает внимание также восхитительной архитектурой и дизайном. «Здесь очень мало экспонатов и отобрано самое лучшее. Когда музей не перегружен, это даёт возможность лучше воспринять и понять представленные эпохи и экспонаты, особенно во время первого визита», - сказала она.