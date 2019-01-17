Японский отель уволил половину сотрудников-роботов и нанял вместо них людей

Сеть отелей в Японии Henn na, укомплектованная в основном сотрудниками-роботами, отправила половину своих андроидов на консервацию. Как передает Арменпресс, об этом пишет South China Morning Post.

Причиной этого стали частые поломки, а также дороговизна обслуживания и модернизации машин. Но главной причиной называют то, что роботы оказались неспособны полноценно коммуницировать с постояльцами — не могли ответить на простые вопросы, а один робот-помощник в номере принимал храп гостя за команду и настойчиво просил повторить ее.

В итоге за стойкой регистрации вместо роботов встанут «традиционные» люди. Также открыты вакансии уборщиков, носильщиков и иного обслуживающего персонала. При этом Henn na не собирается отказываться от технического прогресса и разрабатывает новое поколение андроидов-отельеров.