Армен Гюлбудагянц встретился с Раулем
11:43, 17 Январь, 2019
16-го января тренеры сборной Армении посетили спортбазу мадридского «Реала» и ознакомились с тренировочным процессом в клубе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.
Армен Гюлбудагянц встретился с легендарным нападающим мадридского «Реала» Раулем, который поделился своим опытом и выразил готовность и в будущем помогать советами. Гюлбудагянц вместе с членами своего тренерского штаба встретился также с бывшим форвардом «Королевского клуба» Фернандо Морьентесом. Вечером тренеры посетили ответный матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Испании «Атлетико» - «Жирона» (3:3).
Напомним, что в эти дни в Испании находятся главный тренер сборной Армении Армен Гюлбудагянц, его помощники Сурен Чахалян и Ашот Аветисян. В Мадриде к ним присоединились технический директор ФФА Хинес Мелендес и тренер сборной Армении по физподготовке Хавьер Миньяно.