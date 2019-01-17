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Армен Гюлбудагянц встретился с Раулем


16-го января тренеры сборной Армении посетили спортбазу мадридского «Реала» и ознакомились с тренировочным процессом в клубе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.

Армен Гюлбудагянц встретился с легендарным нападающим мадридского «Реала» Раулем, который поделился своим опытом и выразил готовность и в будущем помогать советами. Гюлбудагянц вместе с членами своего тренерского штаба встретился также с бывшим форвардом «Королевского клуба» Фернандо Морьентесом. Вечером тренеры посетили ответный матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Испании «Атлетико» - «Жирона» (3:3).

Напомним, что в эти дни в Испании находятся главный тренер сборной Армении Армен Гюлбудагянц, его помощники Сурен Чахалян и Ашот Аветисян. В Мадриде к ним присоединились технический директор ФФА Хинес Мелендес и тренер сборной Армении по физподготовке Хавьер Миньяно.


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