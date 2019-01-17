Увеличение размера пособий с января не лишит людей права получить другое пособие

Как известно, правительство Армении внесло изменения в закон о пособиях, соглаэсно чему пособия по старости, инвалидности, утрате кормильца были увеличены до 25 500 драмов, изменения входят в силу с 1юго января 2019 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил на засдедании правительства замминистра труда и соцзащиты Арсен Манукян, заявив, что увеличение пособий по старости, инвалидности, утрате кормильца будет способствовать исключению крайней нищеты, и не лишит людей права получить другое пособие – семейное и пр.

Подобные опасения связаны с тем, что рост пособий по старости, инвалидности, утрате кормильца, приведя к росту дохода семьи, мог лишить ее пособия по другой статье на более значительную сумму. Однако регулирование закона исключает подобную возможность.

В частности, при оценке доходов семьи останутся в силе те показатели, которые были зафиксированы до увеличения размера пособий с января.

По его словам, уже 64 тысячи человек получают пособия в размере 25500; по новым изменениям еще 20 тысяч человек получат пособия в размере 25500. Данные изменения будут утверждены в марте, однако с обратной силой.