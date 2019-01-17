Правительство Армении будет сформировано на 2/3: Никол Пашинян представил структурные изменения в правительстве

Пока правительство Армении будет сформировано на 2/3. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг рассказал, каким образом будет сформировано правительство с учетом новой структуры.



"Согласно закону, правительство считается сформированным, если назначено 2/3 его членов, мы пойдем по этому пути и назначим 2/3 членов, а 1/3 нет, поскольку пока не до конца, не до последней детали конкретизированы вопросы, связанные с изменением структуры правительства", - сказал Пашинян.

Он отметил, что число министерств будет сокращено и подчеркнул, что этот процесс необходимо провести максимально плавно и прогнозируемо, без потрясений. "Именно поэтому мы пойдем по такому плану", - сказал Пашинян.

Правительство Армении представило на утверждение парламента законопроект об изменении структуры правительства, согласно которому предполагается сокращение числа министерств с 17 до 12.

Будет ликвидировано Министерство диаспоры, обсуждается вариант, по которому контакты с диаспорой будут координироваться офисом вице-премьера.Планируется создать Министерство инфраструктур и государственного имущества, которое будет курировать сферы транспорта, энергетики и госимущества и станет одним из крупнейших в стране ведомств.Министерство транспорта, связи и информационных технологий превратится в Министерством связи и высоких технологий.Предполагается слияние Министерства экономического развития и инвестиций и Министерства сельского хозяйства, а Министерство труда и социальных вопросов будет объединено с Министерством территориального управления и развития. Министерства культуры, спорта и по делам молодежи будут включены в состав Министерства образования и науки.В качестве отдельных ведомств продолжат функционировать министерства финансов, юстиции, здравоохранения и охраны природы.