Надо постоянно держать в центре внимания вопрос о пленных, находящихся в Азрбайджане: Наира Зограбян

Надо постоянно держать в центре внимания вопрос об армянских пленных, находящихся в Азрбайджане. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Национального Собрания 17 января заявила кандидат в председатели постоянной парламентской Комиссии по правам человека и общественным вопросам, депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

На сегодняшний день в Азербайджане находятся четверо пленных, из которых двое являются гражданами Армении, один – гражданин Нагорно-Карабахской республики и один – гражданин России армянского происхождения. По ее словам, излишний ажиотаж в данных вопросах зачастую приводит к усложнению дела. По ее словам, правильным будет постоянное внимание к этому вопросу и сотрудничество с МККК.

Наира Зограбян заверила, что будет следить за развитием ситуации, и если станет председателем профильной комиссии Национального Собрания, будет также сотрудничать в этом вопросе с Защитником прав человека Арцаха.