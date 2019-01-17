WP: Трамп может объявить сроки и место второго саммита США - КНДР 18 января

Президент США Дональд Трамп может объявить сроки и место проведения нового саммита между США и КНДР в пятницу, 18 января, по итогам ожидающейся встречи с эмиссаром Пхеньяна в Белом доме. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета The Washington Post.

Предполагается, пишет она, что заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который в четверг прибывает в Вашингтон, будет принят в рамках этого визита Трампом.

В соответствии с изложенными в публикации сведениями, вторая американо-северокорейская встреча на высшем уровне пройдет, скорее всего, в марте или апреле. В качестве "наиболее вероятного" места организации этих переговоров газета, как и некоторые другие СМИ, называет вьетнамский Дананг, в котором в 2017 году состоялся саммит АТЭС.