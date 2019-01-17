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Трамп подписал закон о выплате компенсаций служащим, отправленным в неоплачиваемый отпуск


Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о выплате компенсаций госслужащим, которые не получают зарплату в связи с частичной приостановкой работы правительства. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В тексте закона не указывается точная сумма выплат, а лишь говорится о необходимости "предоставить компенсацию федеральным и другим госслужащим, пострадавшим от" приостановки работы правительства. На прошлой неделе данную инициативу одобрили обе палаты Конгресса США.

С 22 декабря 2018 года в США частично приостановлена деятельность правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Без финансирования оказалась четверть госаппарата: девять министерств с 800 тыс. сотрудников, из которых 380 тыс. были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Остальные продолжают работать без зарплаты уже 26 дней.




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