Очередное заседание НС Армении: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», в Национальном Собрании Армении 17 января продолжается обсуждение кандидатур на должности глав постоянных парламентских комиссий.

Парламентарии продолжают обсуждение кандидатуры депутата от партии «Процветающая Армения» Наиры Зограбян, которая претендует на должность главы постоянной парламентской Комиссии по правам человека и общественным вопросам.

Накануне депутаты успели обсудить кандидатуры глав двух постоянных парламентских комиссий из одиннадцати.

На заседании 14-го января спикером НС Армении 131 голосом из 132 был избран Арарата Мирзояна от блока "Мой шаг" (прежде он занимал пост первого вице-премьера).

15-го января вице-спикерами парламента Армении избраны Ален Симонян (за - 109, против -20), Лена Назарян (за - 124, против - 3) и Ваге Энфиаджян (за 109 голосов).

ЦИК Армении представила окончательные итоги голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря. По результатам подсчета голосов избирателей со всех 2010 избирательных участков, в парламент проходят три политические силы: блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" (ППА) и "Просвещенная Армения". Как передает «Арменпресс», согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Просвещенная Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). 10 Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811),всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530). По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков. В результате состоявшихся 9 декабря внеочередных парламентских выборов, в Национальном собрании Армении у блока «Мой шаг» будет 88 депутатских мандатов, у партии «Процветающая Армения» - 26, у партии «Просвещенная Армения» - 18. 4 мандата блока «Мой шаг» получат по одному представителю езидского, русского, ассирийского и курдского национальных меньшинств. Соответствующее решение утверждено на заседании ЦИК РА 16 декабря. При этом, от блока «Мой шаг» 42 депутата избраны по общегосударственным и территориальным избирательным спискам, от партии «Процветающая Армения» - 13 депутатов, от партии «Просвещенная Армения» - 9 депутатов. ЦИК приняла и другое решениеотносительно вышеуказанных результатов, отметив, что «в ходе подготовки и голосования на внеочередных выборах национального собрания Армении, состоявшихся 9 декабря 2018 г., не произошло таких нарушений Избирательного кодекса РА, которые могли бы повлиять на итоги выборов».