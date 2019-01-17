В Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги
МЧС Армении сообщает, что 17-го января по положению на 09:30 часов в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, Варденяцский перевал открыт только для легковых автомобилей.
Автодорога Сотк-Карвачар для грузовиков закрыта, а для легковых автомобилей-труднопроходима.
Труднопроходимы автодороги ведущие к селам Мирак и Чарчакис Арагацотнского марза.
На автодорогах регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, Апаран и Арагац Арагацотнского марза местами наблюдается гололедица.
Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей. Есть опасность схода лавин.Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России есть столпившиеся автомобили.