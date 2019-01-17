Увеличение пособий по старости, инвалидности, утрате кормильца будет способствовать исключению крайней нищеты

Пособия по старости, инвалидности, утрате кормильца были увеличены до 25 500 драмов, что будет способствовать исключению крайней нищеты. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник управления пенсионного обеспечения Министерства по труду и соцвопросам Армении Анаит Галстян, осветив также ряд других вопросов в работе их ведомства.

-Г-жа Галстян, пособия по старости, инвалидности, утрате кормильца были увеличены до 25 500 драмов, почему были выбраны именно эти группы населения?

-Мы выбрали эти социальные группы, поскольку здесь есть связь с пенсиями. Пособия по старости назначаются лицам, которые не имеют права на пенсию, пособия по инвалидности назначаются лицам, которые имеют инвалидность, но не имеют права на пенсию по инвалидности, пособия по утрате кормильца назначаются лицам, которые утратили кормильца, не имеющего стажа для получения пенсии. Это те группы населения, которые дополняют находящихся на пенсионном обеспечении.

- Г-жа Галстян, со скольких лет можно получать пособие по старости?

- Пособия по старости назначаются лицам, которые не имеют права на пенсию, пособия по инвалидности назначаются лицам, которым исполнилось 65 лет. Пенсию по старости можно получить с 63 лет, если трудовой стаж не менее 10 лет. Аналогичны регулирования при инвалидности и утрате кормильца – они связаны с трудовым стажем: при стаже менее 10 лет полагаются не пенсии, а пособия.

-По какому принципу пособия по старости, инвалидности, утрате кормильца были увеличены до 25 500 драмов?

-Все пособия были менше этой суммы, самое высокое назначалось при инвалидности первой каыегории - 21 500 драмов, самое низкое – при старости, третьей категории инвалидности и утрате кормильца – составляло 16000 драмов.

-Каково максимальное число граждан, которые могут получать пособие в республике?

-В списках на январь 2019 года их более 64 тысяч человек, именно стольким лицам увеличены размеры пособий до 25 500 драмов, с 1-го января 2019 года.

- Какова основная цель повышения пособий?

- Пособия по старости, инвалидности, утрате кормильца были увеличены до 25 500 драмов, что будет способствовать исключению крайней нищеты.

Справка: в Армении существует около 10 видов пособий, в том числе, семейное, социальное, по уходу за детьми до 2 лет, по рождению ребенка, на похороны, материнство и пособия по старости, инвалидности, утрате кормильца.

Интервью – Лилит Демурян

Фото – Татев Дурян