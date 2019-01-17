Европейские индексы - 16-01-19
МОСКВА, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.36% и составил 10931.24 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.51% и составил 4810.74 пункта, британский FTSE снизился на 0.47% и составил 6862.68 пункта, а российский RTSI вырос на 0.43% и составил 1152.99 пункта.
- 09:07 Европейские индексы - 16-01-19
- 09:06 Американские индексы выросли - 16-01-19
- 09:05 Цены на цветные металлы - 16-01-19
- 09:04 Цены на драгоценные металлы выросли - 16-01-19
- 09:03 Цены на нефть - 16-01-19
- 16.01-21:41 Предстоящие на 17 декабря мероприятия
- 16.01-21:26 Генеральный секретарь Совета Европы поздравил Никола Пашиняна
- 16.01-21:25 Премьер-министр Королевства Бельгия направил поздравительное послание Николу Пашиняну
- 16.01-21:03 Ожидается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в Международном экономическом форуме в Давосе
- 16.01-20:27 В результате взрыва мины на армяно-азербайджанской границе ранен житель общины Барекамаван
- 16.01-20:13 Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили широкий круг вопросов мирного процесса
- 16.01-20:05 В Джакарте состоялась презентация изданной при поддержке “Арменпресс” книги “Армения: Страна легенд”
- 16.01-19:43 Зограб Мнацаканян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обменялись мнениями о предстоящей встрече глав МИД Армении и Азербайджана
- 16.01-19:27 Необходимо сделать сельскохозяйственный год максимально прогнозируемым: Никол Пашинян
- 16.01-19:10 Ли Кэцян поздравил Никола Пашиняна
- 16.01-18:52 ССС отклонила ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна
- 16.01-18:48 Количество пациентов с ОРЗ в Республике Армения сократилось
- 16.01-18:11 Обсуждение вопроса о назначении руководителей постоянных комиссий НС продолжится 17 января
- 16.01-18:03 Предстоящие на 17 декабря мероприятия
- 16.01-17:58 Начальник Генштаба ВС Армении принял участие в заседании Военного комитета НАТО
- 16.01-17:57 В Тегеране назвали бесчеловечным задержание иранской журналистки в США
- 16.01-17:52 Роухани: Иран будет готов к запуску нового спутника через несколько месяцев
- 16.01-17:49 Евросоюз выделит Грузии €3,5 млрд на инфраструктурные проекты
- 16.01-17:47 Microsoft откроет в Шанхае лабораторию искусственного интеллекта и интернета вещей
- 16.01-17:39 Мгер Григорян и Тигран Авинян переназначены вице-премьерами Армении
- 16.01-17:38 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-01-19
- 16.01-17:37 Азиатские индексы - 16-01-19
- 16.01-17:29 СМИ: новый фильм об "Охотниках за привидениями" выйдет в 2020 году
- 16.01-17:28 Президент подписал указ о назначении судьи
- 16.01-17:25 Тигран Григорян назначен судьей суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана
- 16.01-17:10 Алиша Киз проведет церемонию вручения премии Grammy - 2019
- 16.01-17:09 В Степанакерте проходит 33-е Общее собрание Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн"
- 16.01-16:58 Названы страны с самыми красивыми женщинами
- 16.01-16:44 Фараж считает, что в Великобритании возможен второй референдум о членстве в Евросоюзе
- 16.01-16:38 Al Jazeera: девять человек погибли при взрыве в Манбидже
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