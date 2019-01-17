Европейские индексы - 16-01-19

МОСКВА, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.36% и составил 10931.24 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.51% и составил 4810.74 пункта, британский FTSE снизился на 0.47% и составил 6862.68 пункта, а российский RTSI вырос на 0.43% и составил 1152.99 пункта.