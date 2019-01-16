В женском первенстве по шахматам лидирует Мария Геворгян
В рамках проходящего в Ереване чемпионата Армении по шахматам состоялись партии пятого тура. Как передает «Арменпресс», в женском первенстве единолично лидирует Мария Геворгян, которая набрала 4.5 очка.
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