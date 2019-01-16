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В мужском первенстве по шахматам лидирует Арман Пашикян


В рамках проходящего в Ереване чемпионата Армении по шахматам состоялись партии пятого тура. Единоличным лидером является Арман Пашикян, который имеет в своем активе 4 очка.


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