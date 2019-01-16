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Ожидается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в Международном экономическом форуме в Давосе


Ожидается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в Международном экономическом форуме в Давосе. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

«Ожидается, что премьер-министр 22-25 января примет участие в международном экономическом форуме в Давосе, Швейцария», - сказали в департаменте.

Тема конференции «Глобализация 4: 0: строительство глобальной архитектуры во время четвертой промышленной революции».




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