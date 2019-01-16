В результате взрыва мины на армяно-азербайджанской границе ранен житель общины Барекамаван

В результате взрыва мины на армяно-азербайджанской границе 16 января около 15:00 ранен житель общины Барекамаван Тавушской области Арман Микаелян. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице общины Барекамаван в Facebook.

«К счастью, его жизнь вне опасности. Его стало возможно вывезти с места происшествия только при помощи соответствующего подразделения около 18:00. Сейчас он находится в больнице Ноемберяна. Позже мы сообщим о состоянии здоровья Армана», - говорится на странице в Facebook.