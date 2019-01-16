Зограб Мнацаканян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обменялись мнениями о предстоящей встрече глав МИД Армении и Азербайджана

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 16 января встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Эндрю Шоффером и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, Зограб Мнацаканян еще раз подтвердил подходы и принципиальную позицию Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, особо подчеркнув важность полезных контактов в установлении большего взаимопонимания и взаимного доверия.

Собеседники обменялись мнениями о предстоящей встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана, а также о предстоящих шагах сопредседателей.