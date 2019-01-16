Необходимо сделать сельскохозяйственный год максимально прогнозируемым: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с подготовительными работами к сельскохозяйственному сезону.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в частности, были затронуты вопросы деятельности противоградовых систем, дислокации противоградовых сетей, обеспечения семян, удобрений, оросительной воды, борьбы с болезнями растений и вредителями, организации заготовок и экспорта. Руководители компетентных ведомств выступили с докладами. Было отмечено, что правительство будет осуществлять целевые программы по внедрению систем капельного орошения, противоградовых сетей, а также системы сельскохозяйственного страхования.

Никол Пашинян отметил, что задача ответственных лиц - сделать сельскохозяйственный год максимально прогнозируемым для правительства, сельчан и закупщиков, чтобы каждый знал, что ему делать. “Все прогнозируемые проблемы года должны быть координированно решены на межучрежденческом уровне, начиная с ирригации, противоградовой ситуации, заканчивая страхованием и возможным объемом поставок, чтобы мы могли двигаться вперед в предсказуемых рамках. Мы всегда только в конце года узнаем, что случилось и почему, но все это должно быть сделано в начале года. Когда оценка спроса на воду три раза в год или в месяц меняется, то это проблема, не должно быть такого. У нас с начала года должна быть «дорожная карта», мы должны продвигаться конкретными шагами и обеспечить определенный уровень прогнозируемости. Понятно, что прогнозы не 100%-ые, могут быть разные случаи, но они должны быть ориентирами для нашей работы и деятельности”, - подчеркнул премьер-министр.

Исполняющий обязанности министра территориального управления и развития Сурен Папикян доложил, что в результате деятельности сформированной на основании поручения премьер-министра рабочей группы с 1 ноября по 25 декабря 2018 года количество контрактов сельских хозяйств с обществами водопользователей только в Араратской долине увеличилось на 4500, а в других областях республики – еще на 600. Исполняющий обязанности министра отметил, что в этом году будут предприняты конкретные меры для того, чтобы обеспечить более эффективный контроль за использованием воды, работающие на теневом рынке фермеры подписали контракты с обществами водопользователей и вышли в законное поле.

Никол Пашинян поручил ответственным лицам принять все необходимые меры для обеспечения наилучшей готовности к оросительному сезону и организации регулярного водоснабжения. Премьер-министр также отметил важность организации мероприятий по повышению осведомленности фермерских хозяйств о возможных проблемах и путях их решения, а также эффективной организации сельскохозяйственных работ.