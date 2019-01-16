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ССС отклонила ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна


Следователь Специальной следственной службы Республики Армения отклонил ходатайство группы защиты от 9 января о прекращении уголовного преследования в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщили Арменпресс адвокаты Роберта Кочаряна, отклонение ходатайства было мотивировано тем фактом, что обвинение было основано на достаточных доказательствах, полученных в соответствии с законом, и нет никаких обстоятельств, исключающих уголовное преследование.




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