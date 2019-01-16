Обсуждение вопроса о назначении руководителей постоянных комиссий НС продолжится 17 января

Обсуждение вопроса о назначении руководителей постоянных комиссий Национального Собрания Армении продолжится на заседании 17 января. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер НС Ваге Энфиаджян.

Фракция “Мой шаг” возглавит 8, фракция “Процветающая Армения” - 2, а “Светлая Армения” - 1 комиссию.

На заседании фракции представили своих кандидатов.