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Обсуждение вопроса о назначении руководителей постоянных комиссий НС продолжится 17 января


Обсуждение вопроса о назначении руководителей постоянных комиссий Национального Собрания Армении продолжится на заседании 17 января. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер НС Ваге Энфиаджян.

Фракция “Мой шаг” возглавит 8, фракция “Процветающая Армения” - 2, а “Светлая Армения” - 1 комиссию.

На заседании фракции представили своих кандидатов.




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