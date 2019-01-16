Начальник Генштаба ВС Армении принял участие в заседании Военного комитета НАТО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 января принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников ГШ ВС, которая проходила в формате государств, участвующих в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, заседание было посвящено обмену мнениями о процессе миссии «Решительная поддержка» с военной и политической точек зрения, о долгосрочных проблемах сил коалиции и перспективах развития Афганистана.