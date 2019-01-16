Время в Ереване: 11:07:36,   16 Январь

Начальник Генштаба ВС Армении принял участие в заседании Военного комитета НАТО


Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 января принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников ГШ ВС, которая проходила в формате государств, участвующих в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, заседание было посвящено обмену мнениями о процессе миссии «Решительная поддержка» с военной и политической точек зрения, о долгосрочных проблемах сил коалиции и перспективах развития Афганистана.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации