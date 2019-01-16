В Тегеране назвали бесчеловечным задержание иранской журналистки в США

Задержание иранской журналистки телеканала PressTV Марзие Хашеми в США является незаконным и бесчеловечным, а условия ее содержания нарушают права человека. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом в среду заявил представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

"Мы осуждаем действия США, которые незаконно и бесчеловечно задержали Марзие Хашеми, - приводит слова Гасеми официальный сайт внешнеполитического ведомства. - Действия представителей американской стороны в ее отношении являются прямым нарушением прав человека". Он пояснил, что "в течение двух дней журналистка была лишена возможности связаться с кем-либо", а отношение к ней после задержания оскорбляет ее как мусульманку.

Журналистка иранского телеканала PressTV была в задержана в Вашингтоне американскими властями. Об этом стало известно в среду, после того как в течение двух дней она не выходила на связь. Сообщается, что Хашеми приехала в Америку, чтобы встретиться со своими больными родственниками. На данный момент никаких официальных обвинений ей не предъявлено.