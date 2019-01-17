Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

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Сегодня, 17-го января, состоится очередное заседание правительства Армении.

Президент Республики Армения Армен Саркисян 14-го января прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Президент Республики Армения Армен Саркисян одновременно примет участие в форуме «Неделя устойчивости Абу Даби» (Abu Dhabi Sustainability Week).

В рамках официального визита Президент Республики проведёт встречи с высшим руководством Объединённых Арабских Эмиратов. В фокусе обсуждений будут текущие и перспективные вопросы, касающиеся повестки развития взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Республики в Абу Даби примет участие в крупнейшем международном форуме «Неделя устойчивости Абу Даби», на одном из заседаний которого выступит в качестве главного спикера.

Сегодня, 17-го января, продолжается заседание НС Армении.

Сегодня, 17-го января, состоится пресс-конференция главного пульмонолога Армении Андраника Восканяна.

Сегодня, 17-го января, состоится пресс-конференция экс-директора Государственного тетра хореографии Гаяне Карапетян, главного режиссера Самвела Саркисяна, хореографа Саркиса Акопяна и актрисы Мери Акопян.

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