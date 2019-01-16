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Роухани: Иран будет готов к запуску нового спутника через несколько месяцев


Иран планирует через несколько месяцев исправить ошибки и подготовиться к запуску нового космического спутника. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Мы планируем через несколько месяцев исправить ошибки на этом направлении и подготовиться к новому запуску", - приводит слова Роухани телерадиовещательная корпорация IRIB. По оценке президента, "Иран достиг определенных успехов в создании спутников, несмотря на эту неудачу".

 

 




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