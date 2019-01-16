Microsoft откроет в Шанхае лабораторию искусственного интеллекта и интернета вещей

Компания Microsoft открывает первую в Азиатско-Тихоокеанском регионе лабораторию искусственного интеллекта и интернета вещей (AI & IoT Insider Lab), которая будет расположена в Шанхае. Соответствующий меморандум о стратегическом сотрудничестве, как сообщает в среду агентство "Синьхуа", был подписан междукомпанией и новым районом Пудун в Шанхае.

Открытие лаборатории, которая станет третьей и крупнейшей для компании Microsoft в мире, запланировано на апрель этого года. Две таких лаборатории уже функционируют в Сиэтле и Мюнхене. Шанхайская лаборатория, согласно заявлению компании, будет, в частности, работать с местными и международными компаниями в направлении создания прототипов, осуществлять техническую подготовку специалистов и предоставлять консультации по рынку. По сообщению агентства, лаборатория призвана продвигать интеграцию технологий искусственного интеллекта с интернетом вещей, а также способствовать цифровизации таких индустрий, как производство, розничная торговля, здравоохранение и сектор госуслуг, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Китай обладает самым большим рынком интернета вещей. Искусственный интеллект и интернет вещей имеют огромный потенциал в Китае", - приводит агентство слова вице- президента представительства Microsoft в Китае Кан Жуна.

В районе Пудун, который является высокотехнологичным финансовым центром города, работают свыше 100 компаний и организаций, занимающихся технологиями искусственного интеллекта.