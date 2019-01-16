Студия Sony Pictures планирует выпустить в прокат продолжение фильма "Охотники за привидениями" (Ghostbusters, 1984) в 2020 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал Deadline.

Режиссером картины станет Джейсон Райтман ("Джуно", "Мне бы в небо"), отец которого Айвен снял фильм 1984 года. "Джейсон Райтман и [режиссер] Гил Кинан совместно написали сценарий для фильма, что держалось в секрете до этого момента", - отмечает издание.

Начало съемок запланировано на лето 2019 года. Пока нет информации о том, будут ли участвовать в фильме актеры из оригинальной картины. Deadline отмечает, что лента не будет связана с "Охотниками за привидениями" (2016) режиссера Пола Фига.

"Охотники за привидениями" - американский комедийно-фантастический фильм об ученых, которые занимаются исследованием паранормальных явлений. Картина стала лидером проката 1984 года в США. Главные роли исполнили Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер.