Тигран Григорян назначен судьей суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана
Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Тиграна Григоряна судьей суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.
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