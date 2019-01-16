Тигран Григорян назначен судьей суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Тиграна Григоряна судьей суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.