Алиша Киз проведет церемонию вручения премии Grammy - 2019

Американская певица, композитор и продюсер Алиша Киз станет ведущей предстоящей церемонии вручения музыкальной премии Grammy. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом объявила во вторник сама исполнительница, которую поздравила Национальная академия искусства и техники грамзаписи, присуждающая награды.

Киз также разместила в своем Twitter видео, на котором снята сцена, как она получает известие о предоставлении ей права вести церемонию вручения премии Grammy в 2019 году.

"Алиша принадлежит к той редкой плеяде деятелей искусств, которым удалось воплотить в себе подлинный музыкальный гений и эмоциональную лирику, это накладывает отпечаток уникальности на все, чем они занимаются", - отметил в опубликованном заявлении исполнительный продюсер Grammy Кен Эрлик.

Певица дебютирует в качестве ведущей церемонии вручения этой награды. Киз 29 раз за творческую карьеру номинировалась на Grammy, завоевав награду 15 раз.

61-я церемония вручения премии Grammy состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center. Рэп-исполнитель Кендрик Ламар и его канадский коллега Обри Дрейк Грэм, известный как Drake, лидируют по числу номинаций. Ламар претендует на Grammy в восьми категориях, а Drake - в семи.