Названы страны с самыми красивыми женщинами

Венесуэла стала страной с самыми красивыми женщинами в мире по итогам крупнейших международных конкурсов красоты. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Missosology.

Первое место в рейтинге стране обеспечили "Мисс Интернешнл" Марием Веласко, а также участницы конкурсов "Мисс Вселенная", "Мисс мира", "Мисс Супранешнл" и "Мисс Земля".

Вторую строчку заняли Филиппины благодаря "Мисс Вселенной" Катрионе Грей. Следом расположилась Мексика, представительница которой Ванесса Понсе де Леон получила титул "Мисс мира". Замыкают пятерку лидеров ЮАР и Вьетнам.

Также в десятку попали США, Таиланд, Пуэрто-Рико, Колумбия и Индонезия.