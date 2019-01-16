Фараж считает, что в Великобритании возможен второй референдум о членстве в Евросоюзе

Британский политик Найджел Фараж, экс-лидер Партии независимости Великобритании (2006-2009 и 2010-2016) полагает, что в Британии возможно проведение второго референдума о членстве страны в ЕС. Такое мнение он выразил в среду телеканалу Sky News, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Великобритания, "вероятно, готовится ко второму референдуму", и парламентарии, отвергнув сделку премьер-министра Терезы Мэй по Brexit, "поступили с соглашением [в парламенте] так, как оно того заслуживает". "В Вестминстере будут предприняты энергичные усилия в направлении проведения второго референдума" о членстве в ЕС, отметил политик.