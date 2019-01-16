Al Jazeera: девять человек погибли при взрыве в Манбидже

По меньшей мере девять человек погибли, еще 20 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего в среду в городе Манбидж в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на собственный источник сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации турецкой газеты Yeni Safak, при взрыве погибли пять военнослужащих США.

Отмечается, что взрыв произошел в центре Манбиджа в ресторане Каср эль-Умара, внутри которого в момент детонации могли находиться не менее 15 американских военных.

Ранее было известно о шести погибших и 19 пострадавших. Al Jazeera также сообщал, что инцидент произошел в центре города на пути следования американского военного патруля.