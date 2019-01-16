МИД надеется на разрешение ситуации с задержанным в Баку россиянином Уелдановым- Галустяном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров надеется, что вопрос о возвращении в Россию задержанного в Азербайджане россиянина армянского происхождения Марата Уелданова-Галустяна удастся решить путем диалога, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во время большой пресс-конференции по итогам 2018 года Лавров отметил, что вопросы, которые касаются граждан России, оказавшихся в непростом положении в других государствах, в том числе в странах СНГ, регулярно затрагиваются МИД в ходе двусторонних контактов.

"Смею вас заверить, что и эта конкретная тема звучала в ходе недавних переговоров с нашими азербайджанскими коллегами. Надеюсь, что мы сможем через диалог и через решения, опирающиеся на правовые нормы, выйти на устраивающий всех результат и сможем вернуть этого гражданина в Россию ", - заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Марат Уелданов-Галустян был задержан в Баку в июле 2016 года.