Мы живём в таком веке, в котором инновации и стартапы управляют миром: Армен Саркисян выступил на форуме в Абу-Даби в качестве главного спикера

Находящийся с официальным визитом в Объединённых Арабских Эмиратах Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках проходящего в столице ОАЭ форума «Неделя устойчивости Абу-Даби» (Abu Dhabi Sustainability Week) сегодня принял участие в конференции, проходящей под названием «Саммит будущего» (Future Summit). Её открыл Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль Мохаммед Фарраж аль-Мазруи.

Президент Саркисян на форуме выступил в качестве главного спикера. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В своей речи Президент отметил:

«Это особенная конференция, и не случайно, что она проходит именно здесь. Это отображение того факта, что правительство во главе с Шейхом Мохаммедом бин Зайдом, смотрит в будущее.

Здесь подняты вопросы, которые касаются будущего и ожидаемых вызовов, тех рисков, с которыми мы столкнёмся завтра, начиная от питания, воды, климатических изменений до энергии.

Если исторически обратимся на сто лет назад, увидим, что мы жили в мире энергетической индустрии, которую мы могли называть «чёрной», потому что сжигали уголь, нефть и получали энергию, которую использовали в промышленности и так далее. Позднее мы научились использовать возобновляемую энергию, начали использовать также газ. Сегодня это «чёрное» стало «серым».

Однако мы все хотели бы, чтобы наш мир был не серым, а зелёным. Между тем, дорога, ведущая от сегодняшнего серого мира к завтрашнему зелёному, будет длительной, потребует кропотливой работы и усилий.

Все говорят о климатических изменениях. Я хочу отметить, что мы должны быть очень осторожны, обсуждая не просто климатические изменения, а также их влияние на природу.

Лучший пример – атомная энергия. Хотя влияние атомной энергии на климат минимально, она создаёт ядерное топливо, радиоактивные отходы, с которыми нужно считаться. Мы используем лишь малую часть создающегося ядерного топлива. Мы должны его нейтрализовать или складировать для следующих поколений. Другой проблемой являются отходы, которые радиоактивны. Следовательно, мы должны быть очень внимательны, чтобы понять, что с ними делать, поскольку они долгое время могут нести опасность природе.

На пути, ведущем от серого к зелёному, к светлому будущему, лежит большая работа. У нас есть большие возможности возобновляемой энергии, однако, используя даже эту энергию, мы должны быть очень осторожны, чтобы не навредить природе.

Помимо проблем позвольте сказать также о преимуществах и о том, где мы сейчас находимся.

Я сконцентрируюсь на двух вопросах.

Прежде всего, хотел бы сказать о глобализации. Она очень важна в нашей жизни. Всё влияние глобализации началось с крушения Берлинской стены, когда рухнули преграды между востоком и западом, между идеологиями.

Второе влияние произошло, когда мир понял, что есть лишь один важный путь к будущему. Это капиталистический путь управления, путь свободных и либеральных рынков. Это стало причиной активного создания межправительственных отношений, а также таких международных институтов, как Всемирная торговая организация. Всё это привело к большому потоку труда, энергии и денег с запада на восток. Производство начало осуществляться не только в США, но и во Вьетнаме, Китае, Индии… Мир стал всемирным рынком.

Третий важный пункт: годы назад разные части мира были связаны друг с другом посредством линий связи – телефонной связи, однако, когда смотришь на мир сегодня, видишь, что это маленький глобус, опутанный гигантской сетью нервов, которыми являются оптоволоконные кабели, протянутые на поверхности и под землёй и связывающие всё воедино. Эта планета взаимосвязана. Сегодня естественно звонить по телефону в Калифорнию или Австралию и в реальном времени видеть людей, проводить обсуждения, между тем всего этого 20-30 лет назад не было. Причина произошедшего – глобализация, техническая глобализация.

Глобализация началась как макропроцесс, однако она очень далеко зашла, превратившись в микроглобализацию. Я это называю глобализацией на квантовом уровне. Даже если мы поставим определённые ограничения, не сможем остановить поток идей, стартапов, которые являются новой движущей силой промышленности. То есть, может на макроуровне создадутся преграды, однако новая индустрия информационных технологий, искусственного интеллекта никогда не остановится. Всемирную квантовую глобализацию невозможно остановить.

Второе, о чём я хотел бы сказать, - индустриальная революция. Если вернёмся почти на сто лет назад, увидим, что нечто драматическое тогда имело место на планете – это было гигантское развитие, произошедшее с физикой. До этого мы представляли всё, исходя из законов классической физики и механики, которые были открыты Исааком Ньютоном и многими другими учёными. Всё было объяснимо. Однако в конце 19-го века и в начале 20-го века произошли новые события, новые научные открытия, которые было невозможно объяснить законами классической физики. В результате этого гении, как Альберт Эйнштейн, создали теорию относительности и физику большой массы – вселенной, теорию гравитации: специальную и общую теории относительности. И тогда были великие учёные, которые создали физику микромира – квантовую физику.

Это не было просто открытием новой, квантовой физики – это была революция мышления, логики.

Эти гении посмотрели на реальность и изменили, совершили революционное изменение во всём логическом мышлении восприятия вещей. Конечно, изначально учёные были испуганы, поскольку всё было нелогичным. Однако, когда меняешь логику и подход, начинаешь понимать, и всё становится логичным с новыми идеями. Это очень важно в научной революции.

Другой пункт, о котором хочу сказать, говоря об индустриальной революции, следующий: то, о чём мы говорим, это не четвёртая индустриальная революция. Я опишу это иначе.

В настоящее время в достижениях естественных наук: физики, математики, химии – мы имеем ускорение, и ядром этого ускорения является искусственный разум. В основе любого исследования лежат данные и то, как мы с ними работаем. Сегодня у нас есть технологии, которые сканируют тело человека полностью. В результате мы получаем множество данных. Нет такого врача, который может работать со всем этим объёмом, однако, когда мы используем искусственный интеллект, компьютерные системы, которые способны самостоятельно производить анализ и обучаться, и эти системы могут за считаные секунды проанализировать все данные и дать врачебный совет.

Искусственный интеллект поможет нам более глубоко понять нашу ДНК, а также изменить её так, чтобы мы жили дольше и были более здоровыми, преодолели такие болезни, как рак.

Не случайно, что мы уже имеем достижения: в прошлом году Нобелевскую премию по медицине получили двое исследователей, которые нашли решения, как победить некоторые виды рака. Однако это результат труднейшей работы нескольких лет и использования искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект становится мозгом индустриальной революции.

Хочу констатировать одну важную вещь: нет четвёртой индустриальной революции. То, с чем мы сталкиваемся сегодня, и то, с чем молодое поколение столкнётся завтра, - постоянная революция, которая будет происходить каждый день. В её основе гигантские знания в сфере науки и технологий, однако локомотивом является искусственный разум. Те страны или компании, которые делают инвестиции в разработки, связанные с искусственным интеллектом, - на правильном направлении, поскольку искусственный интеллект вместе с имеющимися у нас знаниями драматически изменят этот мир, а также то, как мы пытаемся решать наши проблемы, в том числе, проблемы питания, воды, энергии. Всё это изменит также осуществляемый людьми труд. Например, труд врача будет совершенно иным, поскольку искусственный интеллект будет давать советы врачу. Иным будет также труд юриста и других. Будет много видов труда, которые исчезнут, однако возникнут также новые. И в основе этого будут инновации.

Мы живём не в период больших индустриальных компаний, а в таком веке, в котором инновации и стартапы управляют миром. Посмотрите на крупнейшие компании мира. Разве это крупные нефтяные компании? Нет.

Это те компании, которые начинались в гаражах, молодыми новаторами, превратившись в компании стоимостью в миллиарды долларов, которые правят миром. Наши проблемы найдут решения, которые будут связаны с новой волной индустриальной революции. Я называю её стремительной эволюцией с экспоненциальным ростом. Мы будем сталкиваться с эволюцией каждый день. Молодое поколение будет жить в чудесном мире – мире, где будут признаваться их качества и таланты, их инновационная сила.

Эта революция, глобализация повлияют на нашу каждодневную жизнь. Мы становимся свидетелями этого везде. События, которые происходят в мире, кажутся несколько непредсказуемыми, неорганизованными. Они являются результатом стремительной эволюции и нового квантового мира. Например, события, которые произошли во Франции: избрание Президента Макрона, который пришёл в результате движения молодёжи и победил на выборах. События в Британии, где эмоции, PR и Фейсбук создали движение «Брексит». Президент США Дональд Трамп прекрасный пример того, как можно в 21-ом веке заниматься политикой в обход средств массовой информации и напрямую обращаясь к избирателям, населению.

В моей стране около года назад, когда я был избран президентом, возглавляемая молодым журналистом акция протеста, которая началась на севере страны с участием нескольких человек, превратилась в акцию протеста 100, 1000, 5000, 10000 человек. В конце концов на площади у нас было 200 тысяч человек, что за две недели привело в Армении к революции. Всё это произошло, потому что мир глобализован, потому что мы взаимосвязаны, у каждого есть странице в Фейсбуке, и вы не нуждаетесь в политической партии, чтобы совершить большие изменения в вашей стране, и также во всем мире. Так что, добро пожаловать в новый глобальный мир, в котором мы будем жить.

Добро пожаловать в новый мир квантового поведения, в котором классические методы бизнеса, развития идей, даже ведения политики больше не будут эффективными. Нужно быть очень инновационными.

Два слова или просто совет молодым. Для меня быть молодым не связано с количеством лет, проведённых на этой планете, а связано с тем, насколько ты молод душой, достаточно ли у тебя энергии, интересует ли тебя происходящее. Если бы я давал совет моему внуку, которого также зовут Армен, я бы сказал: «Дорогой Армен, я не собираюсь советовать тебе стать врачом, юристом или фермером. Возможно, через 30 лет будет очень мало врачей или юристов. Что я посоветую тебе, это, прежде всего, загляни в себя, пойми, кто ты есть. Потому что каждый ребёнок от рождения имеет талант. Один талантлив в математике, другой – в музыке, другой имеет талант к ремеслу, третий – хороший рассказчик, четвёртый – политик, пятый имеет талант слушать – это фантастическое качество помогать людям, когда ты выслушиваешь об их проблемах и, возможно, даёшь совет. Каждый ребёнок имеет талант, и задача не в том, кем стать, а в том, чтобы выяснить, кто ты есть».

Второй совет, который я дам Армену: «Дорогой Армен, найди миссию своей жизни. Если у тебя талант к музыке, у тебя должна быть миссия стать, к примеру, лучшим скрипачом. Найди миссию своей жизни, а не работу. Ту миссию, которая станет страстью твоей жизни, частью тебя. И они оба – талант и миссия, должны быть в гармонии друг с другом.

Третье - думай о своей жизни так, как подобает в 21-ом веке. Думай о своей жизни, как о стартапе. Ты должен создать свой собственный стартап, который называется «Стартап Армен». Создавай себя, как профессионал, как некто умеющий создавать. Конечно, не забывай, что это сложная работа, нужно прилежно трудиться. Не забывай, что есть исторические ценности – ценности твоего народа и семьи. Не забывай, что для достижения чего-либо ты должен в течение всей жизни оставаться молодым.

Помни, что быть молодым не связано с тем, сколько лет ты провёл на этой планете. Это связано с молодостью души. Если будешь каждый день учиться чему-нибудь новому, как дети, то будешь молодым. Даже если тебе восемьдесят лет, однако ты продолжаешь учиться, удивляться миру, составлять планы на будущее, значит, ты молод.

Конечно, в твоей жизни будут трудности, однако ты должен быть смелым. С каждым следующим за твоим успехом днём ты должен доказывать, что достоин того, чего ты достиг. Каждый новый день после неудачи, разочарования – не повод для депрессии. Просто встань и снова иди. Ты имеешь перед собой чудесную жизнь и этот новый квантовый мир. Не беспокойся, не бойся, как не испугались учёные сто лет назад. Они переживали серьёзную драму, трагедию, не понимали, как действует эта вселенная, однако они изменили свои подходы и логику, они стали новаторами, начали думать о мире физики квантовым образом, и всё стало гармоничным и понятным.

Смотри на свою жизнь, на 21-ый век, индустрию, бизнес и политику с точки зрения новатора. Открывай заново этот мир – логика будет иной. Этот мир – квантовый, он не классический, однако, если поймёшь, как он действует, ты будешь в гармонии и будешь успешным. Следовательно, успеха тебе».

Успеха всем вам!

В каком-то смысле я завидую: хотел бы быть 15-20-летним, как вы, поскольку ожидаемая жизнь будет полна вызовов, однако решения здесь».

Как сообщалось ранее, президент Республики Армения Армен Саркисян 14 января отправится с рабочим визитом в Объединённые Арабские Эмираты и одновременно примет участие в форуме «Неделя устойчивости Абу Даби» (Abu Dhabi Sustainability Week).

В рамках официального визита Президент Республики проведёт встречи с высшим руководством Объединённых Арабских Эмиратов. В фокусе обсуждений будут текущие и перспективные вопросы, касающиеся повестки развития взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Республики в Абу Даби примет участие в крупнейшем международном форуме «Неделя устойчивости Абу Даби», на одном из заседаний которого выступит в качестве главного спикера.

На открытии форума будут присутствовать более четырёх тысяч участников из разных стран мира, в том числе, руководители государств и правительств, дипломаты, политические и общественные деятели, крупные предприниматели.

«Неделя устойчивости Абу Даби» является авторитетной глобальной платформой, в рамках которой известные государственные, политические, общественные деятели, именитые эксперты, новаторы, представители крупных организаций представляют своё видение построения будущего, обсуждают основные социальные, экономические, технологические тенденции, которые формируют устойчивое мировое развитие. В этом году одной из основных тем «Недели устойчивости Абу Даби» будет объединение цифровизации и новейших технологий, создающиеся в результате этого новые возможности и решения, которые играют важную роль в обеспечении экономического роста, устойчивого развития и процветания.

В разные годы в рамках «Недели устойчивости Абу Даби» выступали Принц Уэльский Чарльз, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Король Нидерландов Виллем-Александр, бывший Президент Франции Франсуа Олланд, бывший Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун и другие.