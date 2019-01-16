2018 год был переходным в аспекте учета доходной части бюджета: председатель КГД подводит итоги года

2018 год был переходным в аспекте учета и методологии доходной части бюджета. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель КГД Давид Ананян, подводя итоги года.

«Мы много раз представляли, что после ввода в действие Налогового кодекса, был введен новый нструмент – идея единого казначесйкого счета. В то же время, была уточнена методология учета доходной части бюджета»,- сказал председатель КГД Давид Ананян.

Оценивая итоги года, он сказал, что по плану была названа цифра в 1 трлн 248.5 млрд драмов. фактический бшджет составил 1 трлн 306 млрд драмов. это был сугубо приток финансов - ;полученные налоги минус возврат налогоплательщикам. По прежней методике получилось бы, что уточненный план выполнен на 103.5%, и на 104.6% - первичный план, а рост составил 14.5%.

Далее он подробно рассказал о том, как учитываются и подсчитываются показатели по старой и новой методикам, приводя примеры, в том числе, и по удаленным годам отчетности. Кроме того, Давид Ананян пояснил некоторые термины и понятия, применяемые в подведении итогов и пр., и пояснил смысл приводимых данных.