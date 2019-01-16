Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что 16-го января по положению на 15:00 часов в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Варденяцский перевал, а также автодорога Верин Геташен-Мадина Гегаркуникского марза закрыты. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, другие межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодорогах регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, Апаран и Арагац Арагацотнского марза, Севан-Гавар-Мартуни Гегаркуникского марза, Алагяз-Артик Ширакского марза, а также Горис-Сисиан Сюникского марза местами наблюдается гололедица.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении( www.mtcit.am , а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.