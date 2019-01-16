В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

Более 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1248 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 428 человек (женщин – 128, детей – 218), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 820 человек (женщин – 246, детей – 418)", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 269 человек.