Рианна подала иск в суд на своего отца из-за использования ее бренда

Американская певица и актриса Рианна подала в суд иск на своего отца за то, что он использует название бренда Fenty, ассоциируемое с дочерью, в коммерческих целях для получения миллионов долларов, сообщает издание Variety.

В иске артистка, полное имя которой Робин Рианна Фенти, заявила, что ее отец Рональд Фенти создал компанию по поиску талантов Fenty Entertainment в попытке использовать имя своей дочери для прибыли. Рианна, которая основала бренды Fenty Beauty и Savage x Fenty, отмечает, что несколько раз просила отца не вести бизнес от ее имени, но он проигнорировал ее просьбы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рианна в иске заявляет, что отец и его партнер Мозеса Джоктана Перкинс ответственны за недобросовестную рекламу и вмешательство в частную жизнь. В иске певица стремится наложить запрет на использование Рональдом Фенти торговой марки Fenty или какого-либо еще способа незаконно представлять дочь.