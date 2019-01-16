Командующий Береговой охраны США адмирал Карл Шульц направил письмо своим подчиненным с предупреждением, что в связи с приостановкой работы федерального правительства ("шатдаун") они не получат зарплату. В послании он отметил, что, насколько ему известно, этот случай является беспрецедентным в истории страны.

"Сегодня вы не получите свою регулярную зарплату. Таким образом, насколько мне известно, впервые в истории нашей нации служащим ВС США не была выплачена зарплата в ходе прекращения бюджетного финансирования", - говорится в письме, размещенном во вторник насайте Береговой охраны США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Шульц отметил, что осознает, какое беспокойство данная ситуация вызывает у служащих и их семей, в связи с чем от их имени осуществляется тесное сотрудничество с рядом организаций. "В этой связи я рад сообщить, что [некоммерческая благотворительная организация] Coast Guard Mutual Assistance ("Взаимная помощь береговой охраны") получила пожертвование в размере $15 млн от компании USAA с целью поддержать наших людей, нуждающихся в помощи", - добавил он.