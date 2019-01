Сценаристы Райан Куглер и Джо Роберт Коул, написавшие сценарий для фильма "Черная пантера" (Black Panther, 2018) названы во вторник среди номинантов на ежегодную премию "Сценарист" (Scripter) . Об этом сообщил на своей странице в Facebook комитет по присуждению премий, которые вручаются с 1988 года Университетом Южной Калифорнии.

Ранее фантастический кинокомикс Куглера о соперничестве за уникальный металл, на исход которого влияет таинственный дух саванны уже получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Среди других претендентов на премию "Сценарист" - Николь Холофсенер и Джефф Уитти за сценарий к фильму "Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?, 2018) о писательнице, подделывавшей письма покойных знаменитостей, а также Барри Дженкинс и Джеймс Болдуин за драму "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk, 2018) о судьбе человека, который попал за решетку по ложному обвинению и Дебра Граник и Энн Роселлини за сценарий к фильму "Не оставляй следов" (Leave No Trace) о попытке людей отгородиться от жизни в городе.

В число претендентов на приз включены и Армандо Ианнуччи, Дэвид Шнайдер и Йен Мартин, написавшие сценарий к картине "Смерть Сталина" (The Death of Stalin).

Номинантов на премию выдвигает комитет во главе с профессором Университета Южной Калифорнии, бывшим президентом Американской гильдии писателей Говардом Родмэном. Церемония объявления лауреатов пройдет 9 февраля.