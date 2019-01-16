Reuters: Facebook ужесточит правила политической рекламы для стран с выборами в 2019 году

Facebook ужесточает правила политической рекламы на своей платформе в странах, в которых в 2019 году состоятся важные выборы, а именно в Индии, Нигерии, некоторых государствах ЕС и на Украине. Об этом сообщает в среду агентствоReuters.

По его данным, на такие меры компания идет с целью противодействия вмешательству в выборный процесс. По словам директора компании по глобальной политике и охвату Кэти Харбат, в Нигерии, начиная со среды, размещать в социальной сети рекламу, связанную с выборами лидера государства, которые состоятся 16 февраля, смогут только рекламодатели, базирующиеся в стране. Подобная практика начнет действовать в феврале и на Украине, граждане которой будут избирать президента 31 марта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Что касается Индии, рекламу, связанную с запланированными на весну парламентскими выборами в республике, Facebook начнет помещать в специальную онлайн-библиотеку.