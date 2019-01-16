В Кении ликвидировали напавших на отель

Силы безопасности Кении ликвидировали всех шестерых боевиков, участвовавших в нападении на отель Dusit в Найроби, жертвами которого стали 14 человек, сообщает местная газета Star со ссылкой на источник в полиции.

По данным собеседника издания, пять боевиков ликвидированы силами спецназа, один террорист-смертник подорвал себя во время нападения во вторник.

Во вторник в Найроби рядом с отелем Dusit прогремел взрыв, произошла стрельба. Правоохранительные органы рассматривают атаку как террористическое нападение,cообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным, 14 человек погибли, примерно 30 получили ранения. Ответственность за нападение взяла радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", действующая в основном в Сомали. Ранее агентство Рейтер сообщало, что в здании все еще остаются десятки людей, эвакуация продолжается.

Личности погибших были установлены по их документам, среди жертв оказались гражданин Великобритании и гражданин США. Одиннадцать других - кенийцы, у двух погибших не было удостоверений личности.