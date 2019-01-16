Валерий Семериков поздравил Никола Пашиняна по случаю назначения на пост премьер- министра Республики Армения

Исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.В послании Валерия Семерикова, в частности, говорится:

“Прошу принять самые тёплые и искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост премьер-министра Республики Армения.

Результаты прошедших недавно выборов в Национальное Собрание подтверждают, что народ Армении связывает с объявленным Вами курсом глубоких демократических реформ надежды на лучшее будущее своей страны и готов активно участвовать в его осуществлении. Убеждён, что, опираясь на эту выраженную поддержку, возглавляемое Вами правительство добьётся ощутимого прогресса во всех областях политической, социально-экономической и общественной жизни.

Рассчитываем на продолжение и активизацию сотрудничества с Республикой Армения в формате ОДКБ в целях дальнейшего развития и повышения потенциала по обеспечению безопасности государств-членов ОДКБ в противодействии вызовам и угрозам международной и региональной безопасности.

Хочу пожелать Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на благо Армении и ее народа”.