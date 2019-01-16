Вместо министерства может быть создан комитет по вопросам диаспоры или же офис особого комиссара
Бывший министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян, избранный депутатом парламента от блока "Мой шаг", назвал правомерным закрытие возглавляемого им ранее ведомства. Как передает «Арменпресс» с его слов, функции расформированного министерства сохранятся, и вместо министерства может быть создан комитет по вопросам диаспоры или же офис особого комиссара. Мхитар Айрапетян отвечал на вопрос Эдмона Марукяна о том, что,будучи министром, Мхитар Айрапетян всегда подчеркивал важность Министерства диаспоры.
По его словам, многостороннее развитие отношений и налаживание связей с диаспорой является ключевым вопросом в повестке правительства премьер-министра Никола Пашиняна, однако закрытие министерства предусмотрено в рамках предвыборной программы оптимизации государственного аппарата. "Мы были достаточно честны с нашими избирателями, и за три месяца до выборов, когда премьер-министр Пашинян заявлял об оптимизации, мы не исключили сокращение министерства диаспоры", - сказал он.
По его словам, на данном этапе обсуждаются две модели будущего органа, ответственного за связь с диаспорой. "Либо будет создан Комитет по вопросам диаспоры, либо офис особого комиссара по вопросам диаспоры при правительстве. В обоих случаях будут привлечены лучшие специалисты министерства», - уверен Мхитарян. Он добавил, что за восемь месяцев его работы во главе Миндиаспоры был разработан проект стратегии сотрудничества с диаспорой, который будет представлен парламенту на одобрение.
Согласно предложенным Николом Пашиняном изменениям, в структуре правительства в Армении планируется сократить число министерств с нынешних 17-ти до 12. Новыми изменениями, в частности, будет ликвидировано Министерство диаспоры; обсуждается вариант, по которому контакты с диаспорой будут координироваться офисом вице-премьера.