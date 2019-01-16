Бывший министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян, избранный депутатом парламента от блока "Мой шаг", назвал правомерным закрытие возглавляемого им ранее ведомства. Как передает «Арменпресс» с его слов, функции расформированного министерства сохранятся, и вместо министерства может быть создан комитет по вопросам диаспоры или же офис особого комиссара. Мхитар Айрапетян отвечал на вопрос Эдмона Марукяна о том, что,будучи министром, Мхитар Айрапетян всегда подчеркивал важность Министерства диаспоры.

По его словам, многостороннее развитие отношений и налаживание связей с диаспорой является ключевым вопросом в повестке правительства премьер-министра Никола Пашиняна, однако закрытие министерства предусмотрено в рамках предвыборной программы оптимизации государственного аппарата. "Мы были достаточно честны с нашими избирателями, и за три месяца до выборов, когда премьер-министр Пашинян заявлял об оптимизации, мы не исключили сокращение министерства диаспоры", - сказал он.



По его словам, на данном этапе обсуждаются две модели будущего органа, ответственного за связь с диаспорой. "Либо будет создан Комитет по вопросам диаспоры, либо офис особого комиссара по вопросам диаспоры при правительстве. В обоих случаях будут привлечены лучшие специалисты министерства», - уверен Мхитарян. Он добавил, что за восемь месяцев его работы во главе Миндиаспоры был разработан проект стратегии сотрудничества с диаспорой, который будет представлен парламенту на одобрение.

Согласно предложенным Николом Пашиняном изменениям, в структуре правительства в Армении планируется сократить число министерств с нынешних 17-ти до 12. Новыми изменениями, в частности, будет ликвидировано Министерство диаспоры; обсуждается вариант, по которому контакты с диаспорой будут координироваться офисом вице-премьера.

Мхитар Айрапетян выдвинут на пост председателя комиссии по вопросам науки, культуры, диаспоры, молодежи и спорта НС Армении.